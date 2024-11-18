Омск-Информ
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·Общество

Житель региона отдал преступникам 200 тысяч, а поставщик связи может лишиться миллиона.
Прокуратура возбудила на оператора связи два дела об административном правонарушении за пропуск двух вызовов из-за границы с подменных телефонных номеров. Из-за этого в июле мошенники похитили у жителя Омского района 200 тыс. рублей.
Дело рассмотрит судья судебного участка № 347 города Москвы. Как сообщает прокуратура, оператору грозит штраф до 1 млн рублей.
Мошенников разыскивают правоохранители.
Отметим, что операторов уже несколько раз оштрафовали за звонки мошенников. Штрафы достигли 600 тыс. рублей.
·Общество

Житель региона отдал преступникам 200 тысяч, а поставщик связи может лишиться миллиона.
Прокуратура возбудила на оператора связи два дела об административном правонарушении за пропуск двух вызовов из-за границы с подменных телефонных номеров. Из-за этого в июле мошенники похитили у жителя Омского района 200 тыс. рублей.
Дело рассмотрит судья судебного участка № 347 города Москвы. Как сообщает прокуратура, оператору грозит штраф до 1 млн рублей.
Мошенников разыскивают правоохранители.
Отметим, что операторов уже несколько раз оштрафовали за звонки мошенников. Штрафы достигли 600 тыс. рублей.