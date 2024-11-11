Преступники похитили вдвое меньше.

Прокуратура выявила нарушение обязанности по прекращению оказания услуг связи в деятельности еще одного оператора связи в Омской области. В ноябре прошлого года оператор пропустил вызов с подменного телефонного номера из иностранного государства.

Звонок поступил от мошенников одному из местных жителей. В результате у с банковского счета мужчины похитили 300 тыс. рублей.

На оператора завели дело об административном правонарушении. В наказание его оштрафовали на 600 тыс. рублей.

Мошенников до сих пор разыскивают сотрудники полиции.