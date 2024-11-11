Омск-Информ
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·Общество

Преступники похитили вдвое меньше.
Прокуратура выявила нарушение обязанности по прекращению оказания услуг связи в деятельности еще одного оператора связи в Омской области. В ноябре прошлого года оператор пропустил вызов с подменного телефонного номера из иностранного государства.
Звонок поступил от мошенников одному из местных жителей. В результате у с банковского счета мужчины похитили 300 тыс. рублей.
На оператора завели дело об административном правонарушении. В наказание его оштрафовали на 600 тыс. рублей.
Мошенников до сих пор разыскивают сотрудники полиции.
Отметим, что это уже третий штраф за подобное нарушение.
·Общество

Преступники похитили вдвое меньше.
Прокуратура выявила нарушение обязанности по прекращению оказания услуг связи в деятельности еще одного оператора связи в Омской области. В ноябре прошлого года оператор пропустил вызов с подменного телефонного номера из иностранного государства.
Звонок поступил от мошенников одному из местных жителей. В результате у с банковского счета мужчины похитили 300 тыс. рублей.
На оператора завели дело об административном правонарушении. В наказание его оштрафовали на 600 тыс. рублей.
Мошенников до сих пор разыскивают сотрудники полиции.
Отметим, что это уже третий штраф за подобное нарушение.