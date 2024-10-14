Омск-Информ
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·Происшествия

Жительница региона отдала аферистам 140 тыс. рублей.
Прокуратура Омской области подала иск в суд на еще одного сотового оператора, который пропустил вызов из-за границы с подменным российским номером. Звонок, который состоялся в марте, осуществляли мошенники. Из-за этих преступников жительница Таврического района потеряла 140 тыс. рублей.
– При этом у мобильного оператора имелась техническая возможность прекратить оказание услуг связи и тем самым предотвратить совершение преступления, – уточнили в прокуратуре.
За неисполнение обязанности по прекращению услуг связи оператора могут оштрафовать на 1 млн рублей. Решение будет принимать мировой судья судебного участка № 468 города Москвы.
Мошенников разыскивают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что одного оператора связи уже оштрафовали на 600 тыс. рублей за пропуск подобного звонка.
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·Происшествия

Жительница региона отдала аферистам 140 тыс. рублей.
Прокуратура Омской области подала иск в суд на еще одного сотового оператора, который пропустил вызов из-за границы с подменным российским номером. Звонок, который состоялся в марте, осуществляли мошенники. Из-за этих преступников жительница Таврического района потеряла 140 тыс. рублей.
– При этом у мобильного оператора имелась техническая возможность прекратить оказание услуг связи и тем самым предотвратить совершение преступления, – уточнили в прокуратуре.
За неисполнение обязанности по прекращению услуг связи оператора могут оштрафовать на 1 млн рублей. Решение будет принимать мировой судья судебного участка № 468 города Москвы.
Мошенников разыскивают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что одного оператора связи уже оштрафовали на 600 тыс. рублей за пропуск подобного звонка.
1036