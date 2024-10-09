Омск-Информ
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·Происшествия

Иностранные преступники подменили номер на российский и похитили у мужчины деньги.
Прокуратура Омской области добилась штрафа для сотового оператора за пропуск вызова с подменным телефонным номером. Оператору придется заплатить 600 тыс. рублей за неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи.
Как сообщили в прокуратуре, в декабре 2023 года с помощью подмены номера мошенники обманули жителя Горьковского района. Злоумышленники позвонили из другого государства и похитили у мужчины 600 тыс. рублей.
Похитителей денег ищут полицейские.
·Происшествия

Иностранные преступники подменили номер на российский и похитили у мужчины деньги.
Прокуратура Омской области добилась штрафа для сотового оператора за пропуск вызова с подменным телефонным номером. Оператору придется заплатить 600 тыс. рублей за неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи.
Как сообщили в прокуратуре, в декабре 2023 года с помощью подмены номера мошенники обманули жителя Горьковского района. Злоумышленники позвонили из другого государства и похитили у мужчины 600 тыс. рублей.
Похитителей денег ищут полицейские.