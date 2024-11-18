Круглую дату – 30 лет – отмечает в 2024 году теологическое направление ОмГУ, за эти годы вуз подготовил 700 выпускников-теологов.

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского стал первым светским государственным вузом России, в котором было открыто теологическое образование. Первый набор состоялся в 1994 году.

За минувшие 30 лет вуз подготовил 700 выпускников – теологов, многие из них защитили диссертации. Они работают в высших и средних учебных заведениях, в сфере церковно-государственных и государственно-конфессиональных отношений, в региональных и муниципальных администрациях, органах безопасности. Выпускники ОмГУ есть среди священно- и церковнослужителей.

Это направление выбирают люди, которые интересуются темой религии, хотят разбираться в вопросах межконфессиональных, государственно-конфессиональных отношений. За 30 лет существования теологического образования в ОмГУ неоднократно менялись стандарты. Сейчас подготовка специалистов ведется по профилю «государственно-конфессиональные отношения».

По прошествии трех десятилетий можно сказать, что теология стала уникальной особенностью и первым новым гуманитарным направлением образования в Омском госуниверситете.

В 1990-е годы ОмГУ искал новые пути развития. В этот период менялась страна, возрастал интерес населения к религии и православию. Это было время освобождения от атеистической политики и начала возрождения Церкви, укрепления православия. Развивалось православное просвещение, и епархия нуждалась в новых кадрах.

В истории омской теологии отправной точкой исследователи называют визит в университет в сентябре 1993 года Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Ученый совет ОмГУ первым из отечественных вузов удостоил патриарха звания почетного профессора. Участники встречи вспоминают, что именно тогда впервые появилась идея открыть теологию.

– Скорее всего, в кулуарных беседах, – рассказывает старший преподаватель кафедры теологии, философии и культурологии Роман Шульга. – На тот момент госстандарт по направлению «Теология» еще не был принят, но она уже была внесена в государственный классификатор. По нашему мнению, главной причиной открытия теологии в ОмГУ можно считать инициативу и действия трех главных действующих лиц: Архиепископа Омского и Тарского Феодосия, ректора университета Валерия Тихомирова и декана исторического факультетаАлександра Петрова. Ректор видел необходимые вузу перспективы в открытии теологии и преодолевал голоса недовольных университетских атеистов и материалистов. Именно он в конце января 1994 года привез только что подписанный стандарт теологии. Многие вспоминают рождественское послание архиепископа Феодосия ректору Тихомирову, в котором он высказал пожелание открыть в университете, где патриарх – почетный профессор, богословский факультет или отделение.

Архиепископ Феодосий стал почетным гостем университета 1 сентября 1994 года на открытии теологии. И потом около двух лет преподавал студентам-теологам гомилетику. Поддержка архиерея значительно усилилась после рукоположения в 2001 году старшего преподавателя Александра Алексеева и появления университетского храма в 2002 году.

Александр Иванович Петрова (1953–2000) оставил должность декана исторического факультета и полностью сосредоточился на работе над своим детищем. Он стал первым зав. кафедрой и первым деканом отделения, а затем и факультета теологии и мировых культур. Об этом совпадении интересов владыка Феодосий сказал: «Добрые намерения и настроения».