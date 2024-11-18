Омская область заняла 40-е место в России по этому показателю.

Агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по доле работников с высокой зарплатой. В качестве этого показателя авторы исследования взяли сумму 100 тыс. рублей. Низкой зарплатой они указали менее 30 тысяч.

Лидерами данного рейтинга, как и многих подобных, стали Чукотка, Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Москва. Здесь свыше 100 тыс. рублей в месяц зарабатывают от 40 до 66 % трудящихся. Доля низких зарплат колеблется от 0,5 % в Магадане до 5,8 % в Москве.

В Омской области доля высоких зарплат составляет 8,5 % (сороковое место рейтинга), низкие зарплаты – у 25,5 % экономически активного населения. Диапазон типовых зарплат – от 30 до 66 тыс. рублей. Для сравнения, у лидера рейтинга Чукотки «разбег» по типовым зарплатам – от 87 до 191 тыс. рублей.