Он оставил многоэтажку без благоустройства прилегающей территории, а чиновнику передал взятку бетоном.
Суд в Омске оштрафовал крупного застройщика за подкуп бывшего начальника областного Госстройнадзора. Компанию обязали заплатить в бюджет 500 тыс. рублей.
Как сообщает прокуратура, 15 ноября 2021 года директор строительной организации передал начальнику Госстройнадзора 5 куб. м бетона стоимостью 29 тыс. рублей за беспрепятственный прием построенной многоэтажки без благоустройства прилегающей территории, а также за выдачу заключения о соответствии объекта проекту и за непривлечение к административной ответственности за нарушения.
Постановление суда пока в законную силу не вступило. Строительная компания может его обжаловать.
Ранее осудили за взятку бывшего начальника Госстройнадзора Омской области. Его также оштрафовали на 500 тыс. рублей и на 2 года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе.