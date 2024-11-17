Канадский нападающий стал главным героем выигранного матча с «Нефтехимиком».

Главным героем вчерашнего матча «Авангарда» с «Нефтехимиком», который «ястребы» выиграли в овертайме со счетом 3:2, стал канадский нападающий хозяев Райан Спунер. Сначала он сделал голевую передачу на защитника Алекса Гранта, а в овертайме забросил решающую шайбу.

При этом канадец, вернувшийся в Омск по ходу нынешнего сезона, не принимал участия в трех предыдущих матчах. Нападающий объяснил свое отсутствие на площадке.

– У меня уже были ситуации, когда я не попадал в состав. Чаще всего это послание, что ты недостаточно хорошо играешь, не показываешь свой максимум, – цитирует Спунера портал «Чемпионат». – Когда ты на льду, то должен выкладываться на полную и в то же время получать удовольствие от хоккея. Здесь нельзя принимать все близко к сердцу. Если менеджмент или тренерский штаб считает, что ты недостаточно хорош, то есть два варианта: реагировать по-детски, плакать и горевать, либо просто усерднее работать. И я пошел по второму пути.

Главный тренер «ястребов» Сергей Звягин пояснил, что Спунер не попадал в состав из-за плохой игры в формате 5 на 5.

– Спунер пропускал матчи не из-за того, что в большинстве что-то не получалось. Мы обсуждали с ним вопрос по игре «5 на 5», не буду вдаваться в подробности, но мы ждали другого от него, – сказал наставник «Авангарда». – Конечно, рады, что он набрал очки в большинстве, забил победный гол, но и основная его работа – при игре в равных составах – совершенно иначе выглядела. Мы знали, что он может это делать, и главное, чтобы это было в каждой игре.

В прошлом сезоне, когда Райан Спунер был одним из лидеров «Авангарда» по результативности, тренеров не устраивала его игра на вбрасываниях. В том числе по этой причине с канадцем весной не продлили контракт.