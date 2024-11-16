Омск-Информ
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·Общество

Горожане заметили финальный этап ремонта в районе пересечения бульвара с улицей 70 лет Октября.
Омичи сообщают, что бульвар Архитекторов начали асфальтировать. Дорожное покрытие укладывают слева и справа от улицы 70 лет Октября.
Напомним, в минувший четверг директор департамента транспорта Вадим Кормилец сообщил, что в ноябре в Омске все-таки откроют часть бульвара Архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября. Там пустят троллейбусы, которые не смогут ездить по мосту имени 60-летия ВЛКСМ из-за его ремонта.
·Общество

Горожане заметили финальный этап ремонта в районе пересечения бульвара с улицей 70 лет Октября.
Омичи сообщают, что бульвар Архитекторов начали асфальтировать. Дорожное покрытие укладывают слева и справа от улицы 70 лет Октября.
Напомним, в минувший четверг директор департамента транспорта Вадим Кормилец сообщил, что в ноябре в Омске все-таки откроют часть бульвара Архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября. Там пустят троллейбусы, которые не смогут ездить по мосту имени 60-летия ВЛКСМ из-за его ремонта.