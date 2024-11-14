Планируется открыть участок от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября и пустить там маршруты № 7 и 16.
Чтобы на время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра обеспечить перевозку жителей Левобережья на троллейбусах, в ноябре в Омске откроют бульвар Архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября.
По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, у омичей появится возможность проехать с улицы 70 лет Октября прямо на Степанца или повернуть на бульвар, чтобы потом свернуть на Комарова. Там установят все необходимые знаки и светофоры.
– Даты открытия бульвара Архитекторов и ограничения проезда через мост имени 60-летия ВЛКСМ идут в стык. Может даже будет небольшое окно: сначала бульвар Архитекторов откроется, а потом через один-три дня ограничат движение по мосту. Ни в коем случае нахлеста там не будет, – отметил Кормилец.
Когда начнут ремонтировать мост имени 60-летия ВЛКСМ, троллейбусы № 7 и 16, которые сейчас идут по этому мосту, запустят по открытому участку бульвара Архитекторов и по Ленинградскому мосту. Они будут использовать новую контактную сеть, которую еще достраивают на Левобережье. Она уже готова на Комарова, Крупской, Перелета, частично на Волгоградской. Как сообщалось ранее, на Левобережье также планируют отремонтировать депо.