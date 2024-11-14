Планируется открыть участок от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября и пустить там маршруты № 7 и 16.

Чтобы на время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра обеспечить перевозку жителей Левобережья на троллейбусах, в ноябре в Омске откроют бульвар Архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября.

По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, у омичей появится возможность проехать с улицы 70 лет Октября прямо на Степанца или повернуть на бульвар, чтобы потом свернуть на Комарова. Там установят все необходимые знаки и светофоры.

– Даты открытия бульвара Архитекторов и ограничения проезда через мост имени 60-летия ВЛКСМ идут в стык. Может даже будет небольшое окно: сначала бульвар Архитекторов откроется, а потом через один-три дня ограничат движение по мосту. Ни в коем случае нахлеста там не будет, – отметил Кормилец.