Омск-Информ
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·Общество

Птица запуталась и не могла выбраться самостоятельно.
В Крутинском районе Омской области инспектор Управления по охране животного мира Алексей Вижовитов спас канюка. Хищная птица семейства ястребиных запуталась в веревке настолько, что не могла двигаться. Инспектор распутал веревку и выпустил птицу на волю.
– За каждым деревом, каждым кустом скрыта жизнь, которая нуждается в нашем внимании. Мы можем сделать так много, чтобы сохранить биоразнообразие нашего региона. Пускай наши усилия будут направлены на защиту и сохранение природы для будущих поколений, – отметил инспектор отдела охотничьего хозяйства Алексей Вижовитов.
Ранее сообщалось, что фотоловушка омского Управления по охране животного мира сняла бой лосей. Это случилось в Муромцевском районе.
·Общество

Птица запуталась и не могла выбраться самостоятельно.
В Крутинском районе Омской области инспектор Управления по охране животного мира Алексей Вижовитов спас канюка. Хищная птица семейства ястребиных запуталась в веревке настолько, что не могла двигаться. Инспектор распутал веревку и выпустил птицу на волю.
– За каждым деревом, каждым кустом скрыта жизнь, которая нуждается в нашем внимании. Мы можем сделать так много, чтобы сохранить биоразнообразие нашего региона. Пускай наши усилия будут направлены на защиту и сохранение природы для будущих поколений, – отметил инспектор отдела охотничьего хозяйства Алексей Вижовитов.
Ранее сообщалось, что фотоловушка омского Управления по охране животного мира сняла бой лосей. Это случилось в Муромцевском районе.