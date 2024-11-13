Животные сцепились рогами в Муромцевском районе.
Камера фотоловушки омского Управления по охране животного мира сняла бой лосей во время гона. Животные подрались в заказнике «Аллапы» Муромцевского района.
– Для человека встреча с диким животным может быть интересной и познавательной и одновременно опасной. Чтобы избежать встреч с дикими лосями, в лесу нужно быть очень внимательным и постоянно прислушиваться к звукам. Лось-самец в период гона выдает себя тихим «хрюканьем» или звуками, сопровождающими «трепку кустов», а также специфическим резким запахом, который иногда ощущается за несколько десятков метров; если самец находится в паре с лосихой, можно издалека услышать ее громкие протяжные вибрирующие стоны. Во время турнирного боя самцов на несколько сотен метров слышен треск соударяющихся рогов противников, – рассказали в управлении.
Если вы увидели лося посреди поля, постарайтесь сделать так, чтобы лось вас не заметил. Присядьте и не двигайтесь.