Омск-Информ
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·Общество

Подсветка вывески уже начала работать.
В Омске завершился монтаж вывески гостиницы «Маяк», который начался вчера. Сегодня вечером уже включили ее подсветку.
Отметим, что комплекс возвели в 1964 году. В 2009 году здание отремонтировали. Отметим, что в нем располагается не только гостиница, но также кинотеатр «Вавилон», банкетный зал, спортивный клуб и другие организации.
·Общество

Подсветка вывески уже начала работать.
В Омске завершился монтаж вывески гостиницы «Маяк», который начался вчера. Сегодня вечером уже включили ее подсветку.
Отметим, что комплекс возвели в 1964 году. В 2009 году здание отремонтировали. Отметим, что в нем располагается не только гостиница, но также кинотеатр «Вавилон», банкетный зал, спортивный клуб и другие организации.