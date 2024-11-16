Омск-Информ
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·Спорт

Условия этого соглашения пока неизвестны.
Канадский нападающий Майкл Маклауд и омский «Авангард» договорились о контракте до конца сезона. Об этом сообщает  «Чемпионат».
Ранее уже сообщалось, что «Авангард» проявляет интерес к 26-летнему форварду. Но интересовался Маклаудом и казанский «Ак Барс», который предлагал ему 30 млн рублей, плюс бонусы.
Сейчас хоккеист находится на родине. Отметим, что Маклауда и еще четверых игроков сборной Канады обвиняют в групповом изнасиловании девушки в июне 2018 года во время благотворительного вечера.
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·Спорт

Условия этого соглашения пока неизвестны.
Канадский нападающий Майкл Маклауд и омский «Авангард» договорились о контракте до конца сезона. Об этом сообщает  «Чемпионат».
Ранее уже сообщалось, что «Авангард» проявляет интерес к 26-летнему форварду. Но интересовался Маклаудом и казанский «Ак Барс», который предлагал ему 30 млн рублей, плюс бонусы.
Сейчас хоккеист находится на родине. Отметим, что Маклауда и еще четверых игроков сборной Канады обвиняют в групповом изнасиловании девушки в июне 2018 года во время благотворительного вечера.
1202