Центральный нападающий Майкл Маклауд может стать заменой неожиданно покинувшему Омск Линдену Вею.

Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» проявляют большую заинтересованность в подписании контракта с центральным нападающим из Канады Майклом Маклаудом, сообщает портал «Все Про Спорт». 26-летний форвард начинал этот сезон в «Барысе» из Астаны, но казахстанский клуб расторг с ним контракт.

Как отмечается, «Ак Барс» готов предложить Маклауду зарплату в размере 30 млн рублей, плюс бонусы. Омичи, в свою очередь, могут дать больше – после ухода другого канадца, Линдена Вея, который неожиданно покинул Омск, в платежной ведомости «ястребов» появились свободные средства. Вей должен был получить 70 миллионов, так что его соотечественник может рассчитывать на сумму, близкую к этой. В данный момент «Авангард» очень нуждается в центральном нападающем для первого звена, так что Маклауд может быть «ястребам» кстати.

В составе «Барыса» Маклауд провел 16 матчей, набрав 6 (3+3) очков. Также на его счету около 300 матчей за клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» и звание победителя молодежного чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Сейчас хоккеист находится на родине. Маклауда и еще четверых игроков сборной Канады обвиняют в групповом изнасиловании девушки. Инцидент произошел в июне 2018 года во время благотворительного вечера, приуроченного к чемпионству канадской молодежки. Все участники скандала уехали из Северной Америки, чтобы иметь возможность продолжить карьеру в других лигах.