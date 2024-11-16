Омск-Информ
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·Происшествия

Им было 30 и 48 лет.
Полицейские рассказали об обстоятельствах аварии на трассе Тюмень – Омск, в которой погибли два человека. Вчера около 19:30 в районе 602 км 41-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Haval F7, которым управляла 36-летняя женщина.
В аварии погибли 30-летняя пассажирка первой иномарки и 48-летняя пассажирка второй. Водитель автомобиля Toyota Camry с травмами головы и груди попал в больницу. Госпитализировали также его 10-летнюю пассажирку. Пострадала и женщина-водитель автомобиля Haval F7.
Сотрудники полиции продолжают проверку.
1314
·Происшествия

Им было 30 и 48 лет.
Полицейские рассказали об обстоятельствах аварии на трассе Тюмень – Омск, в которой погибли два человека. Вчера около 19:30 в районе 602 км 41-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Haval F7, которым управляла 36-летняя женщина.
В аварии погибли 30-летняя пассажирка первой иномарки и 48-летняя пассажирка второй. Водитель автомобиля Toyota Camry с травмами головы и груди попал в больницу. Госпитализировали также его 10-летнюю пассажирку. Пострадала и женщина-водитель автомобиля Haval F7.
Сотрудники полиции продолжают проверку.
1314