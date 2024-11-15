Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Спасатели деблокировали троих пострадавших, включая ребенка школьного возраста. Еще двое погибли.

Вечером в пятницу, 15 ноября, на 601-м километре трассы Тюмень – Омск произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

– Огнеборцы МЧС России деблокировали 3 пострадавших, в том числе 10-летнюю девочку. К сожалению, еще 2 человека погибли, – говорится в заявлении спасателей.

На месте аварии сейчас работают 3 специалиста и одна единица техники регионального МЧС.

·Происшествия

Спасатели деблокировали троих пострадавших, включая ребенка школьного возраста. Еще двое погибли.

Вечером в пятницу, 15 ноября, на 601-м километре трассы Тюмень – Омск произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

– Огнеборцы МЧС России деблокировали 3 пострадавших, в том числе 10-летнюю девочку. К сожалению, еще 2 человека погибли, – говорится в заявлении спасателей.

На месте аварии сейчас работают 3 специалиста и одна единица техники регионального МЧС.