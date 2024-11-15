Омск-Информ
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·Общество

Животных заметили жители Нефтяников.
Омичи заметили на улице 2-й Поселковой гуляющих без пастуха коз и барана. Животные прошли вдоль жилых домов, мимо офисных зданий, по парковке.
Отметим, что сегодня омичи заметили в городе не только скот, но и дикую косулю. Она добежала до микрорайона Серебряный Берег.
·Общество

Животных заметили жители Нефтяников.
Омичи заметили на улице 2-й Поселковой гуляющих без пастуха коз и барана. Животные прошли вдоль жилых домов, мимо офисных зданий, по парковке.
Отметим, что сегодня омичи заметили в городе не только скот, но и дикую косулю. Она добежала до микрорайона Серебряный Берег.