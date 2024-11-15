За аренду исторической развалюхи проголосовал горсовет.

Департамент имущественных отношений Омска разместил на портале «ГИС Торги» информацию о проведении аукциона по сдаче в аренду казарм 1822–1823 годов постройки на территории «Омской крепости». Здание на Партизанской, 5, можно арендовать за 1 рубль за квадратный метр. Шаг лота составляет 93 рубля.

Новый владелец сможет арендовать объект на 49 лет. Итоги торгов подведут 12 декабря.

В октябре депутаты горсовета исключили объект из программы приватизации. Здание решено сдать в аренду.

Двухэтажная постройка входит в исторический комплекс «Омской крепости» и находится в аварийном состоянии. Три года назад бизнесмен из Новосибирска планировал построить там баню, но позже отказался. Два года назад здание хотели продать, однако покупателя не нашлось. В феврале нынешнего года в рамках создания исторического парка обсуждалась идея реставрации памятника с размещением там галерей, кафе, выставочного зала, зоны технических служб, ремесленной мастерской. Но для этого нужны федеральные средства. 200-летняя казарма уже несколько лет пустует и завешена выцветшим от времени баннером.