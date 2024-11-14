Бывший директор предприятия хотел взятку в размере 800 тысяч рублей.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на экс-начальника Горьковского ДРСУ. Его обвиняли в получении взятки в крупном размере. Следователи выяснили, что в июне 2024 года директор омского предприятия использовал свое служебное положение и потребовал у предпринимателя взятку.

– [Он] потребовал от предпринимателя передать ему в виде взятки 800 тысяч рублей за содействие в погашении задолженности ДРСУ перед предпринимателем по договору о поставке нефтепродуктов на сумму 15,7 миллиона рублей, – рассказали подробности в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали обвиняемого после того, как ему передали часть средств в размере 100 тыс. рублей. Сейчас по решению суда бывший директор предприятия находится под домашним арестом.

На его имущество наложили арест на общую сумму более 13 млн рублей. Это автомобили, недвижимость, моторное судно, оружие и наличные деньги. Сейчас уголовное дело передали для рассмотрения в Центральный районный суд.