За проявленные героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение ЛНР и ДНР Игорь Овсянников посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

Сегодня, 14 ноября, в райцентре Оконешниково простились с гвардии рядовым Игорем Овсянниковым, который героически погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщили в администрации района, церемония прошла с воинскими почестями.

Овсянникову было всего 22 года. Молодой человек служил старшим механиком-водителем разведывательной роты. Игорь погиб 15 октября при выполнении боевых задач в районе города Селидово Донецкой области. За проявленные героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик он представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).