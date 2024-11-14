Контракты заключаются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Омская мэрия продолжает выполнять работу в рамках президентского национального проекта «Жилье и городская среда». В ноябре будет заключено еще 92 контракта, чтобы приобрести новое жилье для людей, которых будут расселять из аварийных домов. Мэр города Сергей Шелест сообщил, что к концу этого года жителей 30 аварийных домов расселят по новым квартирам.

– До конца ноября заключим еще 92 контракта на приобретение квартир для переселенцев из аварийного жилья, – написал мэр в своем телеграм-канале. – До конца года нам предстоит расселить 30 аварийных домов. С начала ноября департамент жилищной политики уже заключил 13 контрактов на приобретение жилых помещений в новостройке по адресу: 4-й Амурский проезд, 9, и работа продолжается. Покупка квартир ведется в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что этот национальный проект реализуется с 2019 по 2030 год, и среди его задач – создание новых объектов жилого фонда, а также сокращение непригодного жилого фонда.