С фурами в центре города решили бороться. Для этого создали рабочую группу.

Сегодня в Омском городском совете состоялось заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, на котором депутаты обсудили движение тяжеловесных и крупногабаритных машин по городу. Власти рассматривают возможность ограничить проезд фур, которые портят асфальт.

– За 2023 год в департамент транспорта на согласование маршрутов поступила 6501 заявка, а за 9 месяцев 2024 года – 1102 заявления. Но большая часть заявок поступает к концу года, в ноябре – декабре. Они еще впереди, – отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Пока нельзя сказать, что количество грузовиков, которые заезжают в город, уменьшилось. В некоторых районах жители постоянно жалуются на пробки из-за фур, которые едут через Омск транзитом.

– На соединении Ленинского и Октябрьского округов, а точнее на 28-й Рабочей, где два моста, все парализовано. Жители Московки не могут ни выехать, ни заехать, – отметил депутат Андрей Бондаренко.

Он предложил запретить движение крупногабаритного транзитного транспорта через город днем (когда движение и так интенсивное) или летом (когда асфальт размягчается и теряет прочность). Также прозвучало предложение запретить движение фур на мостах. Однако штраф за нарушение такого правила дорожного движения составляет всего 500 рублей. Депутаты выразили опасение, что это не напугает водителей и не заставит их объезжать городские улицы.

Еще один вариант – наказывать водителей за перегруз (штраф за это составляет 500 тыс. рублей). Однако, чтобы это сделать, нужно взвешивать транспорт.

– Весогабаритный контроль может осуществлять владелец дорог, то есть сама администрация города. У нас на трассах четыре передвижных пункта, последний на базе газели. При желании администрация тоже может купить себе такой передвижной комплекс. Мы последний автомобиль покупали за 7 млн рублей. Нужна также площадка для взвешивания, требования к ней прописаны, – отметил замначальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу Геннадий Чебейко.

Есть комплексы фотофиксации, которые без взвешивания, с помощью искусственного интеллекта определяют перегруз. Но стоят они, конечно, в разы дороже камер, которые определяют обычные нарушения ПДД.

Есть еще одна проблема. Ространснадзор взвешивает транспорт на трассах не круглосуточно – не хватает инспекторов. Нарушители подстраиваются под режим их работы. Перегруженные фуры едут, когда никто их не проверяет.

Через автомобильный пункт пропуска «Одесское» со стороны Казахстана из карьера везли щебень с большим перегрузом. Когда там организовали с помощью сотрудников Управления дорожного хозяйства Омской области круглосуточный контроль, грузовики перестали ездить. Но на шесть нарушителей все-таки составили материалы.

Не улучшает ситуацию и строительство логистических центров в городе. В других регионах, по словам депутатов, их строят за городом.

Однако, по словам Кормильца, колеи в центре города появляются не из-за большегрузов.

– Износ дорожного покрытия, например, на улице Красный Путь отнюдь не из-за грузовых автомобилей. Грузовики по центральной части города ездят не в таком объеме, чтобы они износили и истерли асфальт. В первую очередь это делает шипованная резина легковых автомобилей зимой. По ширине колеи не совпадают с колеями большегрузов. Они все вытачиваются шипами легковых автомобилей, – отметил Кормилец.

В итоге депутаты создали рабочую группу по организации движения грузовых транспортных средств в Омске. В нее вошли пять депутатов. Планируется, что в группу также войдут чиновники и представители ГИБДД. Группа будет действовать до весенней сессии, где представит свои предложения.