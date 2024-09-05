Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Пока он будет работать не на полную мощность.
Маркетплейс Ozon объявил о запуске первой очереди нового логистического комплекса в Омске. Как сообщает ТАСС, с 9 сентября заказы с объекта отправятся первым покупателям.
Логистический комплекс будет осуществлять полный цикл обработки заказов – от приема товаров до формирования посылок. Там смогут работать 1,5 тыс. жителей региона.
Ретейлер вложил в оборудование и IT-инфраструктуру более 4 млрд рублей. Весной 2025 года компания планирует запустить вторую очередь. Площадь увеличится в два раза, с 40 тыс. кв. м до 80 тыс. кв. м.
После запуска комплекса на полную мощность объект будет обрабатывать около 915 тыс. заказов в сутки.
·Экономика/Бизнес

Пока он будет работать не на полную мощность.
Маркетплейс Ozon объявил о запуске первой очереди нового логистического комплекса в Омске. Как сообщает ТАСС, с 9 сентября заказы с объекта отправятся первым покупателям.
Логистический комплекс будет осуществлять полный цикл обработки заказов – от приема товаров до формирования посылок. Там смогут работать 1,5 тыс. жителей региона.
Ретейлер вложил в оборудование и IT-инфраструктуру более 4 млрд рублей. Весной 2025 года компания планирует запустить вторую очередь. Площадь увеличится в два раза, с 40 тыс. кв. м до 80 тыс. кв. м.
После запуска комплекса на полную мощность объект будет обрабатывать около 915 тыс. заказов в сутки.