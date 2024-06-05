Открытие объекта позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест.
В следующем году в Омской области запустят новый логистический комплекс Ozon. Он появится на территории логопарка «Солнечный». После расширения складского центра его площадь достигнет 84 тыс. кв. м. Открытие объекта позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест. Ozon инвестирует в объект около 2 млрд рублей.
– Мы заинтересованы в развитии российского предпринимательства и стремимся предоставить жителям Омской области возможность быстро создавать и развивать свой бизнес вместе с Ozon. За два года количество местных предпринимателей на нашей платформе в регионе выросло почти в пять раз, и мы ожидаем, что наши совместные с правительством области усилия позволят им расти еще более быстрыми темпами, – заявил управляющий директор Ozon Сергей Беляков.
Создание логистического комплекса позволит омским бизнесменам быстрее поставлять товары на маркетплейс и экономить на логистике.