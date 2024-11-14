Он участвовал в боях с начала мая по конец июня 2023 года.

В минувший вторник, 12 ноября, жители Москаленского района простились с односельчанином, погибшим на СВО, 32-летним рядовым Дмитрием Казанцевым. Он погиб 27 июня 2023 года в городе Артемовске.

Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Дмитрий Казанцев родился в Москаленках, но в 1997 году переехал с родителями в Якутию. Он учился в Омском колледже транспортного строительства, служил в ВДВ, а после срочной службы работал помощником следователя в Московском межрегиональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Он подписал контракт для участия в СВО 4 мая 2023 года.