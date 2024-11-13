Алексей Кудашов назвал «ястребов» боеспособной команды. Но очки «Авангард» явно недобирает, подчеркнул специалист.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после сегодняшней победы над «Авангардом» в Омске (5:3) неожиданно поддержал команду соперника. По словам специалиста, «ястребы» играют отлично, а кризиса в их стане нет.

– Отдельно хочу отметить атмосферу на стадионе и команду соперника. Потому что играют они здорово, и видно, что явно недобирает «Авангард» очков, никакого кризиса здесь и подавно нет. Я хочу так со стороны сказать. Видно, что идет правильная работа, что команда боеспособная, и мы вдвойне рады сегодняшней победе, – цитирует Кудашова портал «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время «Авангард» сменит главного тренера. Вместо Сергея Звягина работать с командой будет американский специалист Тодд Рирден. С ним заключат контракт на 1,5 года. Звягин войдет в его штаб.