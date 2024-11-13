Омск-Информ
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·Спорт

Матч завершился со счетом 3:5.

Сегодня, 13 ноября, на домашней «G-Drive Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и московским «Динамо». Игра завершилась проигрышем «ястребов».

В первом периоде ни одна из команд не смогла забить гол. Во втором периоде хоккеисты «Динамо» забросили сразу три шайбы в ворота омичей.

В третьем периоде омичи отыграли две шайбы подряд. Счет стал 2:3. Затем в ворота «Авангарда» забили сразу два гола, счет стал 2:5. После чего «ястребы» забросили последнюю шайбу гол в матче. Игра закончилась со счетом 3:5.

·Спорт

Матч завершился со счетом 3:5.

Сегодня, 13 ноября, на домашней «G-Drive Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и московским «Динамо». Игра завершилась проигрышем «ястребов».

В первом периоде ни одна из команд не смогла забить гол. Во втором периоде хоккеисты «Динамо» забросили сразу три шайбы в ворота омичей.

В третьем периоде омичи отыграли две шайбы подряд. Счет стал 2:3. Затем в ворота «Авангарда» забили сразу два гола, счет стал 2:5. После чего «ястребы» забросили последнюю шайбу гол в матче. Игра закончилась со счетом 3:5.