Преподаватели ведущих творческих вузов и лауреаты международных конкурсов провели мастер-классы, а юные участники записали свой альбом.

В «Музыкальной мастерской Юрия Розума» поучаствовало около двухсот учеников и преподавателей музыкальных школ. Ребята смогли посетить мастер-классы от преподавателей ведущих творческих вузов Москвы по фортепиано, саксофону, баяну и вокалу.

– Процесс познания музыки бесконечен. Здесь главное не цель, а путь, который проходит исполнитель, – подчеркнул Юрий Розум, народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных. – Путь сложный, тернистый, но, безусловно, интересный. И такие проекты, как «Музыкальная мастерская», дают юным талантам своего рода компас, чтобы сделать эту извилистую дорогу понятнее. При поддержке «Газпром нефти» наши эксперты, словно проводники, помогают музыкантам не только понять, как и куда двигаться дальше, но и заряжают энергией идти только вперед.

В качестве экспертов мастерской выступили Юрий Розум, лауреаты международных конкурсов Даниил Контуашвили, Леонид Друтин, Максим Федоров, солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Дмитрий Мазанский.

– В Омске всегда с теплотой принимают «Музыкальную мастерскую Юрия Розума», – отметила Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». – Дети, которых обучают наши эксперты, получают редкую возможность выступить в Омской филармонии вместе с мастерами, продемонстрировать отточенные навыки и получить бесценный сценический опыт. Это создает особую атмосферу для раскрытия творческого потенциала юных композиторов и исполнителей. Мы также благодарны участникам наших музыкальных проектов, которые уже добились успеха и продолжают поддерживать наши инициативы.

Для преподавателей омских музыкальных школ провели занятие в формате творческого диалога, на котором обсуждались современные методики преподавания. Во время мероприятия также можно было поучаствовать в арт-лаборатории, которая направлена на развитие творческого потенциала юных музыкантов. По итогам работы дети под руководством наставников создали свои первые произведения и записали музыкальный альбом.

– Благодаря продуманной стратегии развития дополнительного образования в регионе, поддержке со стороны федеральных властей, в том числе через национальный проект «Культура», грантам Президентского фонда культурных инициатив и поддержке ведущих компаний региона, таких как ОНПЗ, молодое поколение понимает, что в родном городе их любят, поддерживают и делают все для создания комфортной творческой среды, – прокомментировал министр культуры Омской области Юрий Трофимов. – Для нашего региона очень престижно принимать профессионалов такого высокого уровня. У детей появляется возможность проявить себя в музыке и показать свой талант.

В Омске проект «Музыкальная мастерская Юрия Розума» реализуется при поддержке ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Проекты в области культуры, особенно ориентированные на молодое поколение, в приоритете поддержки Омского НПЗ, – рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Выступая партнером мероприятия, предприятие предоставляет возможности творческим и талантливым подросткам самореализоваться и развить свои способности. Нам важно, чтобы омская молодежь чувствовала свою значимость в родном регионе, поэтому Омский НПЗ на системной основе поддерживает такие проекты.

По завершении в органном зале Омской филармонии состоялся гала-концерт, где участники мастерской выступили на одной сцене с мэтрами и исполнили произведения известных композиторов. Кроме того, на сцену вышли призер фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC – 2024 Сергей Баженов и финалист Артем Мартиросян, а также участники арт-лабораторий прошлых лет.