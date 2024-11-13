Лидерами за месяц стали машиностроение, строительство и ремонт, а также грузоперевозки.

Эксперты «Авито» изучили, какие зарплаты предлагают работодатели работникам Омской области в октябре. Самыми высокооплачиваемыми оказались специалисты в области транспортного машиностроения. В среднем зарплаты здесь составляли 100 тыс. рублей в месяц. За год рост зарплат составил 29 %.

На втором месте оказалась сфера ремонта и отделки помещений. Здесь средняя зарплата составила 89 тыс. рублей. Причем за год предлагаемые зарплаты выросли на 15 %.

Высокие зарплаты в этой сфере директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов связывает с сезоном. Лето и осень – это активное время для ремонта и строительства. Кроме зарплат, сотрудникам также зачастую предлагают бонусы: оплату питания, проживания и проезда, добровольное медицинское страхование и др.

Третье место заняла сфера доставки и грузоперевозок с зарплатами в среднем 88 тыс. рублей в месяц. За год эта сумма также выросла на 15 %.