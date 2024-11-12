Первый проректор ОмГПУ Иван Кротт дебютировал в качестве хедлайнера статусного мероприятия.

Сегодня, 12 ноября, на пресс-конференции названы детали российско-казахстанского марафона «Под небом Евразии». Примечательно, что бывший министр образования, в ныне первый проректор ОмГПУ Иван Кротт выступил в качестве хедлайнера статусного и стратегического мероприятия. По его словам, целью станет укрепление связей между двумя странами. Основной площадкой выступит Институт развития образования Омской области.

Начнется марафон 18 ноября с открытия выставки-путешествия «Полет над Евразией» в молодежном пространстве «З06 квадратов». Экспозиция состоит из творческих работ омских преподавателей-фотографов. Для создания ярких образов они побывали в Кемерове, в Томской области, в Ямало-Ненецком округе, Киргизии и Казахстане.

– Изобразительное искусство интересно тем, что оно понятно независимо от национальности. Это действительно полет, потому что такие пространства без полета никак не охватить сразу. И те работы, которые будут представлены на выставке, это не только этюды, выполненные непосредственно на природе этих пространств, но и доработанные в мастерских художников, – пояснил декан факультета искусств педуниверситета Андрей Сухарев.

19 ноября в международном мультимедиацентре «Евразия сегодня» гости смогут побывать на открытом разговоре «Дорогами Евразии». Вместе с деятелями науки и культуры можно обсудить современное евразийское культурное пространство, его развитие и улучшение взаимопонимания между народами. В этот же день в педуниверситете пройдет диалог-практикум о традициях обоих народов.

Далее, 21 ноября, участников ждет презентация методических наработок преподавателей ОмГПУ, а также подведение итогов конкурса сочинений и творческих работ «Моя семья в зеркале родного языка». Участники конкурса, дети, представят творческие работы в одном из трех направлений: «Проба пера», «Золотое слово» и «Человек без семьи – что дерево без плодов».

Завершится марафон диктантом «Настоящее омское золото». Он будет посвящен теме добрососедских отношений русских и казахов.

– Братские отношения, которые сложились в Омске между Федором Достоевским и Чоканом Валихановым, – пример того, как взаимное уважение и диалог на равных создают прочный фундамент для укрепления связей между народами, – рассказал Иван Кротт.

Сам диктант будет проводить ведущая солистка Омской филармонии Анна Шинковая. Местом проведения для создания более душевной и дружеской атмосферы станет кофейня «Достоевский FM». К диктанту может присоединиться любой желающий, заранее прошедший регистрацию.

В рамках мероприятий запланированы выставки и открытые дискуссии, включая обсуждение культурных традиций и исторического наследия двух стран. Участники смогут ознакомиться с народными традициями России и Казахстана, а также обсудить современные тенденции в развитии евразийского пространства. В мероприятиях примут участие известные спикеры, включая представителей науки и культуры, что создаст платформу для обмена мнениями и опытом.