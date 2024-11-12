Омск-Информ
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·Спорт

Канадец уехал из-за болезни ребенка, чтобы найти хороших врачей.
Семейным обстоятельством, по которому Линден Вей покинул «Авангард» 1 ноября и уехал в Швейцарию, оказалась болезнь ребенка. Вчера главный тренер «ястребов» Сергей Звягин сообщил, что считает такое решение правильным.
– Знаю, что наш руководитель Евгений Кожевников предлагал ему содействие, чтобы перевезти ребенка в Германию, чтобы мы могли ему помогать. Вей сказал, что он связывался с врачами бывших команд в Ванкувере, Германии, Швейцарии, чтобы найти возможность попасть к хорошему доктору. Там главная проблема – нужно определить диагноз. Скорее всего, Вей нашел путь к хорошим специалистам в Швейцарии, – отметил Звягин.
Напомним, Вей заключил контракт с клубом «Фрибур-Готтерон» из Швейцарии.
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·Спорт

Канадец уехал из-за болезни ребенка, чтобы найти хороших врачей.
Семейным обстоятельством, по которому Линден Вей покинул «Авангард» 1 ноября и уехал в Швейцарию, оказалась болезнь ребенка. Вчера главный тренер «ястребов» Сергей Звягин сообщил, что считает такое решение правильным.
– Знаю, что наш руководитель Евгений Кожевников предлагал ему содействие, чтобы перевезти ребенка в Германию, чтобы мы могли ему помогать. Вей сказал, что он связывался с врачами бывших команд в Ванкувере, Германии, Швейцарии, чтобы найти возможность попасть к хорошему доктору. Там главная проблема – нужно определить диагноз. Скорее всего, Вей нашел путь к хорошим специалистам в Швейцарии, – отметил Звягин.
Напомним, Вей заключил контракт с клубом «Фрибур-Готтерон» из Швейцарии.
3845