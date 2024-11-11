Автобус ездит по маршруту, неся угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Сегодня, 11 ноября, в телеграм-канале «Инцидет Омск» очевидцы рассказали, что по маршруту № 14 ездит опасный автобус. На большом окне в салоне полностью отсутствует окно.

Почему транспорт продолжает ездить по маршруту и брать пассажиров – неизвестно. Кроме того, автобус ездит по городу с нарушением техники безопасности: кто-нибудь из пассажиров может выпасть в окно.

Отметим, по данным сайта «Гисметео», сегодня в Омске столбик термометра колеблется от –5 до –10 градусов, идет снег. Из-за отсутствия стекла температура воздуха в салоне автобуса такая же низкая, как и на улице.