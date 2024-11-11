Об этом рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

На севере Омской области продолжается строительство газопровода. Работы начались осенью прошлого года по региональной программе газификации. Строительство масштабного объекта ведется за счет средств Единого оператора газификации и его реализация позволит раз и навсегда решить проблемы с газоснабжением севера региона.

Как уточнил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко, новый газопровод протяженностью 160 км свяжет потребителей в Большереченском, Тарском, Знаменском и Тевризском районах с общей системой газоснабжения России.

Большеречье станет первым населенным пунктом на севере, где появится газ. На данный момент готовность ГРС «Андреевская» до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» составляет 52 %, а до ГРС «Тарская» – 32 %. Газопровод обеспечит газом более 5000 домов.

Отметим, что проблемы с газом на севере региона начались уже с осени. Как и в прошлые годы, из-за повышенного потребления топлива и истощения Тевризского газоконденсатного месторождения снова упало давление в системе газоснабжения АО «Тевризнефтегаз». В связи с этим жителей Тарского и Знаменского районов перевели на альтернативные источники отопления.