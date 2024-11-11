Омск-Информ
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·Общество

Трасса для катания на скейтбордах, роликах и самокатах располагается в новом микрорайоне.
Застройщик квартала «Зеленая Река» в Омске оборудовал на территории памп-трек. Трасса для катания на скейтборде, роликовых коньках, самокатах и велосипедах ВМХ подходит как для детей, так и для взрослых.
– Трек расположен в зоне для занятий спортом, игр и отдыха, которая включает также площадки с уличными тренажерами и участок для игры в петанк. Схема расположения фигур и их геометрия соответствуют международным стандартам и позволяют спортсменам использовать элементы вразличных комбинациях и последовательности, – сообщает региональное министерство строительства.
Напомним, строительство началось в 2022 голу. В микрорайоне уже готова часть домов.
·Общество

Трасса для катания на скейтбордах, роликах и самокатах располагается в новом микрорайоне.
Застройщик квартала «Зеленая Река» в Омске оборудовал на территории памп-трек. Трасса для катания на скейтборде, роликовых коньках, самокатах и велосипедах ВМХ подходит как для детей, так и для взрослых.
– Трек расположен в зоне для занятий спортом, игр и отдыха, которая включает также площадки с уличными тренажерами и участок для игры в петанк. Схема расположения фигур и их геометрия соответствуют международным стандартам и позволяют спортсменам использовать элементы вразличных комбинациях и последовательности, – сообщает региональное министерство строительства.
Напомним, строительство началось в 2022 голу. В микрорайоне уже готова часть домов.