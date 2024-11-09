Владимир Плющев и Федор Канарейкин режут правду-матку о происходящем в омском клубе.

Известные хоккейные тренеры Владимир Плющев и Федор Канарейкин высказали мнение по поводу происходящего в омском «Авангарде». После 22 матчей команда набрала всего 18 очков и идет на десятом месте в Восточной конференции, не попадая в плей-офф. Оба эксперта уверены, что причина происходящего – в управлении клубом.

- Мы понимаем, что «Авангард» предложил очень большие контракты своим лидерам. Команда очень зависит от игроков первого звена. Вопросы вызывает смена тренерского состава. Смена декораций не приносит пользу, – заявил в комментарии Metaratings Федор Канарейкин. – Генеральный менеджер становится тренером, тренер вратарей становится главным. Видно, что в «Авангарде» все бурлит. Но пока не видно, что может толкнуть команду. Сейчас мне просто жаль омских болельщиков.

Еще более жестко высказался Владимир Плющев. Он назвал ситуацию в «Авангарде» цирком-шапито.

– Сейчас там происходит настоящий цирк. Происходит какое-то шапито, чехарда. Сегодня ты валет, завтра ты туз. Было ясно, что Сергей Звягин не справится с командой и не даст тот результат, который ждут от команды, – считает Плющев. – Не может тренер, который долгое время работал только с вратарями, возглавить всю команду и определять ее технико-тактическую работу. Антон Курьянов был инициатором того, чтобы команду передали Звягину, а сейчас они вдвоем пытаются вытянуть команду из текущего положения. Это несерьезно.

Эксперт не понимает логики решений тренерского штаба в отношении хоккеистов: по ходу нынешнего сезона «ястребы» вернули двух хоккеистов, от услуг которых отказались по итогам сезона прошлого.

– «Авангард» достаточно хорошо укомплектован не самыми плохими игроками. Но та чехарда, которая происходит в команде, не приводит ни к чему хорошему, – полагает Владимир Плющев. – То они игрока отзаявляют, то заявляют. Это говорит о квалификации тренерского штаба и менеджмента. Если вы перед сезоном отказались от игрока, то зачем вы потом его возвращаете? Сделать так – значит подписаться в том, что вы неквалифицированно работаете.

По данным телеканала «Матч ТВ», на место главного тренера «Авангарда» рассматриваются три специалиста из Северной Америки.