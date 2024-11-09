Расправившегося с заслуженным педагогом РСФСР Юрия Гагарина отправили в колонию на 13 лет.

В пятницу, 8 ноября, вынесли приговор по уголовному делу, потрясшему весь регион. 2 июля прошлого года в селе Евгащино Большереченского района 88-летнего заслуженного учителя РСФСР Альбину Пономареву зверски убил ее бывший ученик, рецидивист Юрий Гагарин.

По версии следствия, зек решил забрать пенсию, которую педагог получила накануне. И, вооружившись металлическим прутом, пришел к ней домой. Следователи выяснили, что сначала старушку били этим самым орудием, а потом придушили. По данным силовиков, убедившись, что пенсионерка мертва, Гагарин принялся искать деньги. Но ничего, кроме кошелька с мелочью, не нашел. Кстати, рецидивист, отсидевший несколько лет за кражи, сам сдался в полицию.

Как и сообщалось ранее, вчера Омский областной суд приговорил Юрия Гагарина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

И, по совпадению, вчера же исполнилось 90 лет его жертве. Всю свою жизнь педагог проработала в родном селе и обладала невероятной добротой. Старушка даже учредила за свой счет премию для лучших учеников школы.

– Она была ангелом, светом. Научила нас доброте и порядочности. Я потом училась в вузе, аспирантуре, были разные преподаватели. Но лучше Альбины Николаевны я не встречала никого, – цитирует одну из учениц портал Om1.ru.

Воспитанники старенькой учительницы до сих пор находятся в шоке.

– Погубить дорогого нам человека – это как сжечь храм! – писали ученики. – Из такого огромного числа благодарных учеников нашелся, который поставил не точку, а кляксу в истории замечательного человека.

Ученики на свои средства установили памятник для Алевтины Пономаревой. В день юбилея они принесли свежие цветы. К слову, на могиле педагога они лежат всегда.