За это его на 13 лет лишили свободы.

Омский областной суд приговорил 62-летнего Юрия Гагарина, жителя села Евгащино Большереченского района, к 13 годам в колонии строгого режима за разбой и убийство. Как сообщает Следственный комитет, жертвой мужчины стала 88-летняя односельчанка, заслуженный учитель РСФСР Альбина Пономарева.

Преступление произошло в ночь с 2 на 3 июля 2023 года. Пьяный мужчина приехал к своей бывшей учительнице химии, чтобы занять100 рублей. В результате он напал на нее: несколько раз ударил ее металлической трубой по голове и шее, а потом задушил. После этого мужчина начал искать у пожилой женщины деньги.

– Однако денег у нее не нашел, поскольку большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала флэш-карты для местных школьников. До 82 лет потерпевшая преподавала химию и была заслуженным учителем РСФСР, – сообщили в Следственном комитете.

Тело женщины обнаружила ее соседка, обеспокоенная тем, что пенсионерка не отвечает на телефонные звонки.

В суде мужчина отрицал вину. Он пытался доказать, что не мог убить из-за травмы руки. Однако эта версия подтверждения не нашла.

Отметим, что кроме 13 лет колонии подсудимому также назначили дополнительное наказание – 1,5 года ограничения свободы. Однако он еще может обжаловать приговор.