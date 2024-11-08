Омск-Информ
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·Общество

Он подписал контракт с Минобороны в апреле, а погиб в мае.
Сегодня в Москаленском районе Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО 40-летним Сергеем Лобкиным. Мужчина был младшим сержантом, командиром понтонного взвода инженерно-саперного батальона.
Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Сергей Лобкин родился в Казахстане, ребенком вместе с родителями переехал в село Красное Знамя Москаленского района, а позже – в Исильуль. Работал вахтовым методом. Он подписал контракт с Министерством обороны и ушел на СВО в апреле, а погиб 30 мая.
У исилькульца остались жена и дочь.
·Общество

Он подписал контракт с Минобороны в апреле, а погиб в мае.
Сегодня в Москаленском районе Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО 40-летним Сергеем Лобкиным. Мужчина был младшим сержантом, командиром понтонного взвода инженерно-саперного батальона.
Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Сергей Лобкин родился в Казахстане, ребенком вместе с родителями переехал в село Красное Знамя Москаленского района, а позже – в Исильуль. Работал вахтовым методом. Он подписал контракт с Министерством обороны и ушел на СВО в апреле, а погиб 30 мая.
У исилькульца остались жена и дочь.