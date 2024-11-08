Омск-Информ
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·Общество

Однако небольшое повышение температуры сменится резким похолоданием.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода будет в Омской области на ближайших выходных. Есть вероятность новых штормовых предупреждений.
В субботу будет –3...–8 градусов, сильный юго-западный ветер (15–20 м/с), небольшой, местами умеренный снег, местами метель. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.
В воскресенье ожидается потепление до –3...+2 градусов. Снегопады, метель, снежные заносы и гололедица сохранятся. Ветер немного стихнет, до 9–14 м/с, однако местами все еще может достигать 17 м/с.
Отметим, что с понедельника синоптики обещают резкое похолодание. Ночью будет –9...–11 градусов, днем –6...–11 градусов. Снегопады продолжатся.
·Общество

Однако небольшое повышение температуры сменится резким похолоданием.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода будет в Омской области на ближайших выходных. Есть вероятность новых штормовых предупреждений.
В субботу будет –3...–8 градусов, сильный юго-западный ветер (15–20 м/с), небольшой, местами умеренный снег, местами метель. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.
В воскресенье ожидается потепление до –3...+2 градусов. Снегопады, метель, снежные заносы и гололедица сохранятся. Ветер немного стихнет, до 9–14 м/с, однако местами все еще может достигать 17 м/с.
Отметим, что с понедельника синоптики обещают резкое похолодание. Ночью будет –9...–11 градусов, днем –6...–11 градусов. Снегопады продолжатся.