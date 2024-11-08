Мужчина получил гражданство РФ, но в течение 14 дней не встал на воинский учет. Теперь его выгонят из страны.

Сотрудники омской полиции изъяли российский паспорт у 34-летнего мигранта, который, получив гражданство, не захотел становиться на воинский учет. За игнорирование требований законодательства ему придется уехать из страны.

Минувшим летом уроженец одной из стран ближнего зарубежья приехал в Омскую область и подал документы для получения гражданства РФ. Его прощение было удовлетворено. При вступлении в гражданство мигранта предупредили, что в течение 14 дней он должен встать на воинский учет. Делать этого мужчина не захотел.

– Несмотря на обязанность постановки в 14-дневный срок на воинский учет, о чем он был предупрежден, мужчина этого не сделал. Сотрудниками УМВД и военного комиссариата он ознакомлен с решением о прекращении гражданства Российской Федерации. Паспорт гражданина РФ у него изъят в соответствии с действующим законодательством.

Уже в ближайшее время мигрант должен покинуть Россию.