Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В течение 30 лет там могут появиться новые дома, заведения и магазины.
Вчера, 6 ноября, мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о заключении договора о комплексном развитии территории за зданием бывшего Сибзавода на Красном Пути. Документ сегодня опубликовали на сайте мэрии. Договор подпишут с правообладателем восьми участков — компанией ООО «Траст-Инвест» Алексея Певнева.
Ранее сообщалось, что здесь разрешено строить многоэтажные дома, парковки, общепит, развлекательные учреждения, магазины и так далее. Срок реализации проекта - 30 лет.
Отметим, что неподалеку располагается микрорайон «Серебряный Берег».
·Экономика/Бизнес

В течение 30 лет там могут появиться новые дома, заведения и магазины.
Вчера, 6 ноября, мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о заключении договора о комплексном развитии территории за зданием бывшего Сибзавода на Красном Пути. Документ сегодня опубликовали на сайте мэрии. Договор подпишут с правообладателем восьми участков — компанией ООО «Траст-Инвест» Алексея Певнева.
Ранее сообщалось, что здесь разрешено строить многоэтажные дома, парковки, общепит, развлекательные учреждения, магазины и так далее. Срок реализации проекта - 30 лет.
Отметим, что неподалеку располагается микрорайон «Серебряный Берег».