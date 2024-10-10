Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

На это потребуется 30 лет.
Сегодня мэрия Омска опубликовала проект постановления «О заключении договора о комплексном развитии территории с правообладателем земельных участков». Речь идет о земле бывшего Сибзавода общей площадью 15,7 га.
Проект предполагает строительство жилья и коммерческой недвижимости. Предельный срок реализации договора – 30 лет.
Отметим, что землей бывшего Сибзавода владеет Алексей Певнев. Он приобрел участки в 2020 году за 500 млн рублей.
·Экономика/Бизнес

На это потребуется 30 лет.
Сегодня мэрия Омска опубликовала проект постановления «О заключении договора о комплексном развитии территории с правообладателем земельных участков». Речь идет о земле бывшего Сибзавода общей площадью 15,7 га.
Проект предполагает строительство жилья и коммерческой недвижимости. Предельный срок реализации договора – 30 лет.
Отметим, что землей бывшего Сибзавода владеет Алексей Певнев. Он приобрел участки в 2020 году за 500 млн рублей.