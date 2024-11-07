Больше всех зарплаты предлагают программистам, медикам и сотрудникам общепита.

Аналитики Зарплаты.ру рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября в Омске. Больше всего предлагают инженеру-программисту 1С – от 150 тыс. рублей. Заниматься придется доработкой системы под нужды предприятия и автоматизацией внутренних бизнес-процессов. Работодатель предлагает льготное питание и скидки на фитнес.

Участковому педиатру в Шербакульской центральной районной больнице готовы платить от 110 тыс. рублей. Для этой работы нужен сертификат специалиста, медкнижка. Сотруднику предоставят жилье и в рамках участия в программе «Земский доктор» обещают выплату 1,5 млн рублей. Еще одна ежемесячная специальная выплата составляет 50 тыс. рублей.

Торакальному хирургу в противотуберкулезном диспансере обещают до 100 тыс. рублей в месяц. При этом на работу могут взять специалиста без опыта. Работать придется пять дней в неделю с 08:00 до 14:00.

Заместителю управляющего рестораном предлагают 100 тыс. рублей. В обязанности специалиста входит разработка программ обучения и подбор ключевых сотрудников. Требуется опыт в сфере общественного питания и обучения сотрудников.

Варщику на пищевом производстве готовы платить от 90 тыс. рублей за работу с котлами, готовку по технологическим картам, с соблюдением норм и правил производственной санитарии.