Омск-Информ
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·Общество

Без воды останется несколько десятков домов.
Омский водоканал запланировал на сегодня ремонт сетей на улице Волочаевской. В связи с этим с 11:00 до 23:00 холодной воды не будет в домах по адресам:
  • Волочаевская, 15, 15ж, 15б; 15, к. 5; 17, 17ж, 17е, 17г, 19ж, 19, 19е, 17д, 19д, 19г, 19в, 19а, 17в, 17б, 17а;
  • Красный Путь, 57, 59, 61, 63, 65, 65/1, 69, 67, 75, 79, 79а.
Отметим, что отключения воды также планируются 8 ноября с 11:00 до 15:00:
  • Сибмисовская, 1;
  • Каховского, 3/2;
  • СТ «Испытатель»;
  • СТ «Факел»;
  • СТ «Любитель-4І.
·Общество

Без воды останется несколько десятков домов.
Омский водоканал запланировал на сегодня ремонт сетей на улице Волочаевской. В связи с этим с 11:00 до 23:00 холодной воды не будет в домах по адресам:
  • Волочаевская, 15, 15ж, 15б; 15, к. 5; 17, 17ж, 17е, 17г, 19ж, 19, 19е, 17д, 19д, 19г, 19в, 19а, 17в, 17б, 17а;
  • Красный Путь, 57, 59, 61, 63, 65, 65/1, 69, 67, 75, 79, 79а.
Отметим, что отключения воды также планируются 8 ноября с 11:00 до 15:00:
  • Сибмисовская, 1;
  • Каховского, 3/2;
  • СТ «Испытатель»;
  • СТ «Факел»;
  • СТ «Любитель-4І.