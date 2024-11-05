Омск-Информ
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·Общество

Сносом здания занимается ООО «Эталон».

В Омске продолжают сносить аварийный дом, расположенный по адресу улица 20-го Партсъезда, 53. Половину пятиэтажки уже снесли, сообщает Ом1.

Сносить здание начали в конце октября. Сам дом пустеет с августа 2022 года, именно тогда обрушилась часть дома.  Второй раз обрушение случилось в сентябре 2024 года.

Отметим, что сносом занимается ООО «Эталон», компания выполняет работы безвозмездно. Работы выполняются в несколько этапов. При этом департамент жилищной политики предоставил выплаты 134 собственникам аварийного дома для покупки нового жилья.

·Общество

Сносом здания занимается ООО «Эталон».

В Омске продолжают сносить аварийный дом, расположенный по адресу улица 20-го Партсъезда, 53. Половину пятиэтажки уже снесли, сообщает Ом1.

Сносить здание начали в конце октября. Сам дом пустеет с августа 2022 года, именно тогда обрушилась часть дома.  Второй раз обрушение случилось в сентябре 2024 года.

Отметим, что сносом занимается ООО «Эталон», компания выполняет работы безвозмездно. Работы выполняются в несколько этапов. При этом департамент жилищной политики предоставил выплаты 134 собственникам аварийного дома для покупки нового жилья.