Церемония прошла в рамках реализации Всероссийского проекта Движения Первых «Мы – граждане России».

В Омском районе прошла торжественная церемония по вручению паспортов школьникам Омского района. Мероприятие прошло в зале заседаний администрации муниципалитета. 41 школьник из Богословского, Калининского, Новотроицкого, Ачаирского и Ключевского сельских поселений готовы были получить свой основной документ.

Каждому пришедшему подростку сегодня было уделено внимание – ребят вызывали на сцену, где из рук в руки передавали главный документ. Церемонию вручения провели Александр Плукчи, первый заместитель главы Омского района, и Светлана Ролдугина, председатель комитета по образованию администрации Омского района. Замглавы района, обращаясь к виновникам торжества, напомнил об истории возникновения паспорта, о его значимости, о чувстве гражданственности.

По окончании церемонии вручения школьники произнесли клятву молодого гражданина Российской Федерации, обещая с честью и достоинством носить высокое звание гражданина России, трудиться на благо Отечества, следовать конституции и законам страны, а также укреплять авторитет и доброе имя школы, района и страны.

Подобные праздничные мероприятия для нашей страны не в новинку. Они проходят в рамках реализации Всероссийского проекта Движения Первых «Мы – граждане России», и Омский район решил поддержать традицию. Во время церемонии звучали добрые пожелания и выступали творческие коллективы.