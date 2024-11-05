Омск-Информ
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·Спорт

Новичок «ястребов» дебютирует в сегодняшнем матче против хабаровского «Амура».

Сегодня, 5 ноября, «Авангард» сыграет в гостях против хабаровского «Амура».  

25-летний нападающий Матвей Заседа присоединится к «Авангарду» на ближайшем выезде команды в Хабаровске и Владивостоке.

– Все лето и первые два месяца осени игрок тренировался в родном Хабаровске и готов помогать Омску здесь и сейчас, – уточняет телеграм-канал «Хоккейная правда».

Ранее «Омск-информ сообщал, что с Матвеем Заседой заключен двусторонний контракт до конца сезона. До этого форвард защищал цвета «Спартака». 

За 105 матчей форвард набрал 36 (18+18) очков. Во Всероссийской хоккейной лиге провел 161 матч, набрал 100 (55+45) очков. В «Авангарде» Заседа будет выступать под номером 8.

·Спорт

Новичок «ястребов» дебютирует в сегодняшнем матче против хабаровского «Амура».

Сегодня, 5 ноября, «Авангард» сыграет в гостях против хабаровского «Амура».  

25-летний нападающий Матвей Заседа присоединится к «Авангарду» на ближайшем выезде команды в Хабаровске и Владивостоке.

– Все лето и первые два месяца осени игрок тренировался в родном Хабаровске и готов помогать Омску здесь и сейчас, – уточняет телеграм-канал «Хоккейная правда».

Ранее «Омск-информ сообщал, что с Матвеем Заседой заключен двусторонний контракт до конца сезона. До этого форвард защищал цвета «Спартака». 

За 105 матчей форвард набрал 36 (18+18) очков. Во Всероссийской хоккейной лиге провел 161 матч, набрал 100 (55+45) очков. В «Авангарде» Заседа будет выступать под номером 8.