Омск-Информ
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·Общество

Она продлится почти весь четверг.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в четверг, 7 ноября, Омск снова накроет магнитная буря. Она достигнет уровня G1 (слабая буря).
Возмущение магнитосферы продлится с 00:00 до 21:00. Однако периодически в течение дня возмущение будет опускаться ниже уровня бури.
·Общество

Она продлится почти весь четверг.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в четверг, 7 ноября, Омск снова накроет магнитная буря. Она достигнет уровня G1 (слабая буря).
Возмущение магнитосферы продлится с 00:00 до 21:00. Однако периодически в течение дня возмущение будет опускаться ниже уровня бури.