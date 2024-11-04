Омск-Информ
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·Авто

Пострадала иномарка.
В омских Нефтяниках сильный ветер сломал дерево, и оно рухнуло на иномарку. Кадры этого происшествия опубликовали в соцсетях горожане.
– Так понимаю, это у нефтезавода. Каждый год одно и то же, но люди все равно оставляют под этими деревьями авто, – отметила в комментариях омичка Низами Ширинов.
Отметим, что в конце недели в Омской области снова ожидается усиление ветра. Также синоптики обещают снегопад.
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·Авто

Пострадала иномарка.
В омских Нефтяниках сильный ветер сломал дерево, и оно рухнуло на иномарку. Кадры этого происшествия опубликовали в соцсетях горожане.
– Так понимаю, это у нефтезавода. Каждый год одно и то же, но люди все равно оставляют под этими деревьями авто, – отметила в комментариях омичка Низами Ширинов.
Отметим, что в конце недели в Омской области снова ожидается усиление ветра. Также синоптики обещают снегопад.
1237